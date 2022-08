Regelmäßig sorgen Schottergärten für lebhafte Diskussionen. Zuletzt hatte die Initiative "Pro Baum" in Salzwedel mehrere Grundstücksbesitzer angezeigt. Die Aktivisten fordern den Rückbau der Schottergärten. Schließlich sei so etwas in Sachsen-Anhalt verboten. Wie die Gemeinde mit den Anzeigen weiter verfahren will, war trotz mehrmaliger Nachfrage bis Freitagmittag nicht zu erfahren.