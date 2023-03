In Sachsen-Anhalt kommen offenbar viele Schülerinnen und Schüler nach der Corona-Pandemie mit dem Unterrichtsstoff nicht hinterher. Das sagte Jens Schwarzfeld vom Stadtelternrat Magdeburg am Montagabend in der MDR Talk-Sendung "FAKT IST!" aus Magdeburg. "Es gibt Klassen, wo über 50 Prozent der Schüler versetzungsgefährdet sind", so Schwarzfeld weiter. Dies werde dann aber anders begründet – zum Beispiel damit, dass Eltern ihre Kinder zu Unrecht aufs Gymnasium geschickt hätten.