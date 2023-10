So soll die psychische Gesundheit an Schulen verbessert werden, wie Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Mittwoch bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung in Magdeburg erklärte. Ziel des Programms sei es, dass sich alle in der Schule sicher und wertgeschätzt fühlen, so Feußner. Dies sei die Grundlage für gute Bildung und Schulerfahrung.