Fast 1.000 Schülerinnen und Schüler besuchen das Geschwister-Scholl-Gymnasium, 65 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten hier. Beim Blick in die eigene Schule stellt Drygalla fest: "Wir sind in ähnlichen Größenordnungen, also um die 20 Prozent. Wobei man feststellen muss, dass in dem eigentlichen Abiturjahrgang natürlich deutlich weniger das Abitur nicht erhalten. Da bewegen wir uns bei fünf bis maximal zehn Prozent eines jeden Abiturjahrganges am Ende."

Von denen die in den Prüfungen sitzen, schaffen es also nur fünf bis zehn Prozent am Ende nicht.

Keine Zahlen zu Entscheidung für anderen Bildungsweg