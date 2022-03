Zu den Infizierten kommen aktuell weitere 4.738 Schülerinnen und Schüler und 136 Lehrkräfte, die in Quarantäne sind. Dadurch ist der Präsenzbetrieb laut Bildungsministerium derzeit an sieben Prozent der Schulen in Sachsen-Anhalt eingeschränkt. In den betroffenen Schulen gibt es wegen Infektionsfällen Klassen oder Lerngruppen im Distanzunterricht. Vor den Ferien war der Anteil mit knapp 13 Prozent fast doppelt so hoch.