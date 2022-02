Im Rahmen des Bund-Länder-Programms "DigitalPakt Schule" hat Sachsen-Anhalt bislang Laptops oder Tablets im Wert von rund 100 Millionen Euro bewilligt. Davon sollen rund 700 Schulen profitieren. "Mit der Freigabe der Fördermittel ist ein wesentlicher Schritt getan, jetzt müssen die Gelder noch in Tablets und andere Geräte umgesetzt werden und das Ganze in den Schulen ankommen", sagte der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleye, am Dienstag in Halle.

Thomas Pleye Bildrechte: dpa