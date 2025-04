Gegen Lehrermangel Sachsen-Anhalts Bildungsministerium startet digitale Lernwelt

Die Aula der Gemeinschaftsschule "Wilhelm Wundt" in Tangerhütte im Landkreis Stendal ist prall gefüllt. Das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung hat gemeinsam mit beteiligten Digitalunternehmen Messestände aufgebaut. Hier können sich Lehrkräfte über die neuen Angebote für neue Lernformen informieren. Staatssekretär Jürgen Böhm vom Landesbildungsministerium sagte beim Startschuss: "Digitalisierte Schulsysteme müssen realistisch und umsetzbar in den Schulalltag eingebunden werden."

Unter dem Titel "Lernwelt Sachsen-Anhalt" sollen Kinder zum selbstständigen und selbstgesteuerten Lernen befähigt werden. Ein zentrales Thema ist das Online-Lernen. Es entstehen Online-Lernbüros und zwei Digitallabore in Halle und Magdeburg, die auch mit mobilen Modulen in den Schulen genutzt werden können. Es gibt Avatare, also kleine Lernroboter, und es geht um KI und Vernetzungsmöglichkeiten. Auf viele neue Software-Angebote können die Schulen ab sofort zugreifen.