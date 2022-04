Zum zweiten, so Mayerhofer, seien die Kinder dem Unterricht nicht ferngeblieben – sie hätten nur an einem anderen Ort gelernt. In dem Offenen Brief des Verbandes heißt es: "Die Unterrichtsinhalte wurden, teils auch hybrid unterstützt, quasi simultan und in vollem Umfang durch die nicht in Präsenz in der Schule verweilenden Kinder absolviert." Die Kinder seien der Schulpflicht "vollumfänglich nachgekommen – nur eben, den pandemischen Umständen geschuldet, nicht in Präsenz".