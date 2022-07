Ab dem neuen Schuljahr Sachsen-Anhalt will offenbar Vier-Tage-Woche an Schulen ermöglichen

Vier Tage im Klassenzimmer lernen – und einen ins Praktikum gehen oder zu Hause büffeln: Was in einigen Schulen in Sachsen-Anhalt schon jetzt getestet wird, soll ab dem neuen Schuljahr offenbar auch flächendeckend möglich sein. Nach einem Medienbericht ermöglicht Sachsen-Anhalt die Vier-Tage-Woche in Schulen. Hat das mit dem Lehrermangel zu tun? Das Bildungsministerium dementiert.