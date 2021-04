Zu Kindern, die zuhause betreut werden, schreibt das Landesamt in seinem Bericht: "Kinder, die zuhause sind, könnten weniger Anregungen haben und deshalb insgesamt weniger sprechen." Bei den Hauskindern haben nach Informationen des Landesamtes mehr als 42 Prozent Förderbedarf. Bei den Kita-Kindern sind es zehn Prozent. Besonders hoch ist der Förderbedarf demnach in den Bereichen Grammatik und Artikulation.

Was wird bei der Schuleingangsuntersuchung gemacht? Bei der Schuleingangsuntersuchung werden ein Jahr vor Schulbeginn alle Kinder in Sachsen-Anhalt von Kinderärzten aus den Gesundheitsämtern untersucht. Dabei werden Sprach- und Bewegungstests, Tests zum Zeichnen und Logiktests durchgeführt. Damit soll überprüft werden, ob einige Kinder vor der Einschulung noch bestimmte Fördermaßnahmen brauchen.

Die schlechteren Ergebnisse für sogenannte Hauskinder finden sich laut LAV sowohl in Familien mit gut ausgebildeten, berufstätigen Eltern als auch in Familien mit schlecht ausgebildeten, arbeitslosen Eltern. Dabei sind Kinder aus sozial schwachen Familien besonders entwicklungsgefährdet, weil sie besonders oft zuhause betreut werden, seltener Fördermaßnahmen erhalten und weniger an anregenden und gesunden Aktivitäten teilnehmen können. Ähnliche Probleme gibt es demnach auch bei Familien, in denen beide Elternteile einen Migrationshintergrund haben.