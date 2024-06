An 40 Schulen in Sachsen-Anhalt wird am Mittwoch der "Anne-Frank-Tag" begangen. Der Aktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus wird seit 2017 vom Anne Frank Zentrum in Berlin organisiert. Er erinnert an die Lebensgeschichte des jüdischen Mädchens sowie an die Verbrechen der NS-Zeit. Deutschlandweit beteiligen sich in diesem Jahr rund 600 Schulen an dem Gedenktag.