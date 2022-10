Nach Einschätzung des Umweltbundesamtes in Dessau ist in Klassenzimmern die Wahrscheinlichkeit vergleichsweise hoch, dass sich infektiöse Partikel im Raum anreichern. Das liege am meist geringen Luftvolumen einerseits und vielen anwesenden Schülerinnen und Schülern andererseits. Da die allermeisten Schulen in Deutschland keine zentralen Lüftungsanlagen hätten, sei das Lüften über die Fenster die beste und oft die einzige Möglichkeit, frische Luft ins Klassenzimmer zu bekommen. CO2 sei dabei ein guter Indikator für verbrauchte Luft und Corona-Ampeln somit eine geeignete Möglichkeit, um verlässlich anzuzeigen, wann kräftiges Lüften nötig sei.