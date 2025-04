In den Schulen in Sachsen-Anhalt könnte das Thema Katastrophenschutz künftig eine größere Rolle spielen. Wie eine Sprecherin des Bildungsministeriums mitteilte, hat es im vergangenen Jahr einen Probelauf an der Ganztagsschule an der Wasserburg Egeln gegeben. Nun prüfe das Ministerium eine Ausweitung auf andere Schulen. Das teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit.