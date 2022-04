Der Schulgarten soll nach dem Willen der AOK Sachsen-Anhalt wieder verstärkt zum Lernort für Grundschulkinder werden. Nach dem Start des Projekts "Kleines Gemüse ganz groß" am Donnerstag in einer Magdeburger Grundschule will die Krankenkasse in den kommenden drei Jahren die Wiederbelebung von Schulgärten fördern.