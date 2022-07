Die individuellen Lücken würden sich erst in den nächsten Jahren zeigen, vermutet Eichelmann. "Wenn dann in Klasse 8 klar wird, dass Grundlagen aus der Fünften fehlen." Er selbst merke es bei sich in der Oberstufe schon jetzt deutlich, dass bestimmte Themenfelder nicht so intensiv und ausführlich behandelt wurden, wie es im Präsenzunterricht geschehen wäre.