210.000 Euro vom Land Finanzierung der Schullandheime in Sachsen-Anhalt ist gesichert

Die Finanzierung der Schullandheime in Sachsen-Anhalt ist bis zum Jahresende gesichert – eine Nachricht, die Ulrich Weimeister vom Landesverband der Schullandheime aufatmen lässt. Die Defizite durch die Corona-Pandemie könnten mit einer Unterstützung des Landes in Höhe von 210.000 Euro ausgeglichen werden, erklärt er gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT.

Wieso es zu den finanziellen Problemen kam? Während des Corona-Lockdowns mussten die Schullandheime monatelang geschlossen bleiben. Fehlende Einnahmen bei weiterhin hohen Kosten hätten viele Einrichtungen in finanzielle Schieflage gebracht. Nun laufe der Betrieb wieder. Möglicherweise bräuchten die Schullandheime in den besucherschwachen Wintermonaten weitere Unterstützung, so der Vorsitzende des Landesverbands.

In Sachsen-Anhalt gibt es insgesamt sieben Schullandheime. Sie befinden sich im Tangermünder Ortsteil Buch im Landkreis Stendal, in Klietz im Elb-Havel-Winkel, in Deetz bei Zerbst und in Othal bei Sangerhausen. Dazu gibt es Einrichtungen im Harz: in Stecklenberg, Benneckenstein und Blankenburg. In den Schullandheimen Sachsen-Anhalts wurden vor der Pandemie 40.000 Kinder im Jahr betreut.