Mobbing und Corona-Folgen Zahl der Schulschwänzer in Sachsen-Anhalt steigt

Dazu können noch noch familiäre Probleme kommen. Die gestiegenen Zahlen in Sachsen-Anhalt hängen aber auch mit einer Welle von Jugendkriminalität in Halle im Jahr 2023 zusammen. Als Konsequenz hatte das Land die Meldefrist für unentschuldigt fehlende Schüler verkürzt, erklärt Elmar Emig, Pressesprecher des Bildungsministeriums Sachsen-Anhalt: "Auf wenigere Tage, so dass also Fälle schneller erkannt und gemeldet werden können. Das sorgt natürlich dafür, dass die Schulen deswegen auch sensibler reagieren und deswegen auch die Zahlen nach oben gegangen sind."