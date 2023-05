Neue Kritik an Finanzierung der Schulsozialarbeit

Das Bildungsministerium in Magdeburg plant offenbar, Schulsozialarbeit nur noch an Schulen mit Problemen zu bezahlen. Das geht aus geplanten neuen Förderrichtlinien hervor, zu denen es am Dienstag eine erste Anhörung gab. Demnach sollen ab 2024 nur noch Sozialarbeiterstellen an den Schulen gefördert werden, die eine hohe Schulabbrecherquote haben oder an denen besonders viele Schüler ihren Abschluss nicht schaffen.