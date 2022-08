Bislang seien gut 170 zusätzliche Lehrkräfte für ukrainische Schülerinnen und Schüler eingestellt worden. Nach Aussage des Bildungsministeriums wird diese Zahl noch anwachsen. Das Bewerbungsverfahren dauere an. Die sogenannten Ankunftsklassen gibt es dem Landesschulamt zufolge an 83 Schulen im Land. Die ukrainischen Familien können demnach selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in Ankunftsklassen oder in reguläre Klassen schicken.