Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) ist dagegen, die Präsenzpflicht an Schulen wieder abzuschaffen. In einem MDR-Interviews wies sie Forderungen angesicht der steigenden Inzidenzen zurück.

Sie sei aber noch nicht so hoch wie vor den Weihnachtsferien, so Feußner. Die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt hatte am 7. Dezember 2021 mit 907,7 den Höchststand des Jahres erreicht. Am 1. Februar 2022 lag der Wert bei 835.