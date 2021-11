Saskia Jerosch setzt sich für die Feldhamster ein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Verschlafen bedeutet in dem Fall, dass es immer weniger Feldhamster in Sachsen-Anhalt gibt. Ein bis zwei Hamsterbaue pro Hektar werden vermutet. In den 1960er-Jahren waren es noch mehr als 20. Außerdem steht der Feldhamster auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten.



Tierschützerin Jerosch kartiert Ackerflächen und sucht nach Populationen. Die Suche sei ernüchternd, so Jerosch. "Allein in Schleibnitz in der Börde haben wir bei einem Betrieb fast 100 Hektar kartiert und es gab keinen Nachweis. Auch in Ummendorf waren wir auf einem 40 Hektar großen Acker. Eine Fallröhre, das heißt ein Winterbau, und sonst haben wir nichts gefunden. Also es ist schon besorgniserregend."