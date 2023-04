Wer in eine der Schutzwohnungen einzieht, bleibt dort etwa drei bis sechs Monate. "Es ist ein Ort, an dem man überlegt und keine Spuren hinterlässt", sagte Yvonne Joachim. In der Zeit könnten beispielsweise Namensänderungen vollzogen werden, es gehe um Fragen wie: Was ist mir passiert? Wo möchte ich hin? Bei vielen Betroffenen seien außerdem aufenthaltsrechtliche Fragen zu klären. Weil die Klientinnen oft sehr jung seien, brauchten sie eine enge Betreuung. "Das Ziel ist, wenn die Frau die Wohnung verlässt, dass sie sicher in ein neues, selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben starten kann", so Yvonne Joachim.