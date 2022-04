Integration Warum Sachsen-Anhalt die Schwerbehinderten-Quote nicht erfüllt

Schwerbehinderte Menschen sind auf dem Jobmarkt benachteiligt. Ihnen soll eine Quote helfen: Arbeitgeber mit mindestens 20 Stellen müssen fünf Prozent davon mit Schwerbehinderten besetzen. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt erfüllt diese Quote seit Jahren nicht. Deshalb musste sie 2021 mehr als 550.000 Euro als Ausgleich zahlen. Warum gelingt es dem Land nicht, die Quote zu erfüllen?