Sachsen-Anhalt beschäftigt zu wenige Schwerbehinderte

Das Land Sachsen-Anhalt musste 2021 mehr als eine halbe Million Euro an Ausgleichsabgaben zahlen, weil in den Ministerien zu wenige Menschen mit schwerer Behinderung beschäftigt sind. Die Höhe der Abgaben ist im Vergleich zu den Jahren zuvor deutlich angestiegen. Das liegt daran, dass nicht einmal die Hälfte der Ministerien sich an ein entsprechendes Gesetz hält.