Was für wirtschaftlichen Auswirkungen die Energiekrise für die Altmark Oase haben könnte, sei aktuell nicht "seriös abschätzbar", meint Schreiber. Trotz steigender Energiepreise werde es 2022 zunächst keine Preisanpassungen geben. "Für 2023 ist jedoch eine Anpassung der Eintritt-Tarife unausweichlich", ergänzt Schreiber. Hierzu soll der Stadtrat zum Ende des Jahres über verschiedene Vorschläge entscheiden.

"Nicht in Panik verfallen"

Auch wenn die Situation schwierig ist, will Schreiber nicht in Panik verfallen. "Wir haben auch zwei Jahre Corona überstanden. Aktuell fahren wir auf Sicht", erklärt er. Eine komplette Schließung sei keine Option. Denn für die "kommunale Daseinsvorsorge" sei das Bad ein wichter Standortfaktor in Stendal. In der Altmark Oase finden neben Schul- und Vereinssport auch Aquafitness- und andere Kursangebote statt.

Halle: Schließung des Maya Mare bei Notfallstufe?

In Halle wurden bereits im Juni Maßnahmen ergriffen, um in Schwimmbädern Energie zu sparen. Die Stadtwerke Halle hatten entschieden, die Wassertemperaturen in den Stadtbädern und dem Maya Mare um ein bis zwei Grad abzusenken. Im Maya Mare werde zwar Fernwärme und kein Erdgas verwendet. Dennoch gehen die Stadtwerke davon aus, dass im Fall einer Gasmangellage bzw. einer Ausrufung der Notfallstufe durch den Bund eine Schließung zum Beispiel des Maya Mare die Folge wäre. Im Juni wurde zudem das mit Gas beheizte Hallenbad Saline bis Mitte September geschlossen. Droht dem Maya Mare in Halle bei einer Notfallstufe die Schließung? Bildrechte: imago images / VIADATA

Vorsorge der letzten Jahre macht sich bezahlt

Zu den wirtschaftlichen Auswirkungen für die Stadtbäder können die Stadtwerke noch keine konkreten Aussagen machen. "Natürlich treffen uns die Energiepreise für Strom und Wärme massiv", heißt es auf Anfrage. Die technischen und organisatorischen Maßnahmen der letzten Jahre hätten jedoch dazu geführt, in den Bädern Halle den Energieverbrauch zu senken. "Dies wirkt dem Preisauftrieb jetzt teilweise entgegen", erklärte eine Sprecherin.