Schwimmhallen in Sachsen-Anhalt Schüler lernen trotz Unterrichtsausfall Schwimmen

Rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt lernt in der Schule Schwimmen, obwohl in der Pandemie zu wenig Schwimmunterricht stattfindet. Das zeigt die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion. An einigen Schulen fällt der Unterricht jedoch ganz aus, weil die Schwimmhallen saniert werden müssen. Den Bädern machen neben einem hohen Sanierungsstau sinkende Einnahmen und steigende Kosten zu schaffen.