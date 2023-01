So wird der 6. Januar gefeiert In der Regel ziehen am 6. Januar als Sternsinger verkleidete Kinder in einigen Regionen von Haus zu Haus. Sie sammeln Spenden für Bedürftige in aller Welt. Vor allem in katholischen Regionen ist das Sternsingen weit verbreitet, aber oft beteiligen sich auch evangelische Kirchengemeinden. Wegen der Corona-Pandemie war diese Praxis in den vergangenen zwei Jahren eingeschränkt.