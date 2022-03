Sachsen-Anhalt will an Unfallschwerpunkten künftig neue Technik einsetzen – sogenannte Section Control-Anlagen. Das sind Streckenradar-Geräte zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dabei wird das Tempo nicht wie mit einem Blitzer an einer einzelnen Stelle erfasst, sondern die durchschnittliche Geschwindigkeit auf einer Strecke ermittelt. Alle Fahrzeuge werden automatisch beim Einfahren in den Streckenabschnitt und beim Ausfahren registriert.