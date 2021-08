Helen Deffner, Sprecherin der Flüchtlingsrats: Wir haben die Seebrücke auf zwei Arten unterstützt. Zum einen haben wir wie viele andere Organisationen den Aufruf, Verantwortung zu übernehmen, mitunterzeichnet, um so mehr Druck auf die Politik auszuüben und klar zu machen, dass viele Menschen in Sachsen-Anhalt dahinterstehen, möglichst viele Menschen zu evakuieren.

Personen auf eben diesen Listen konnten mit den letzten privaten Chartermaschinen ausgeflogen werden. Zuletzt waren das 186 Menschen. Das hätten viel mehr sein können, doch es gab ein großes bürokratisches Hin- und Her mit dem Auswärtigen Amt. Und der erste Flieger der Seebrücke war gerade auf dem Weg, als es zum Anschlag auf den Flughafen kam. Da war es quasi schon zu spät.

Die letzten zwei Wochen haben uns zum Teil 40 bis 50 Anrufe am Tag erreicht. Davon leiten wir schätzungsweise 20 am Tag an die Seebrücke weiter. Aber wir sind nur eine Organisation. Aus der ganzen Bundesrepublik arbeiten andere Organisationen genauso wie wir. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie lang die Liste mit Schutzbedürftigen ist.