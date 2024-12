Zu Weihnachten und vor allem Heiligabend gehen jedes Jahr viele Anrufe bei der Seelsorge ein. In diesem Jahr ist die Lage in Sachsen-Anhalt besonders: Für die Notfallseelsorge gehe jetzt erst die richtige Arbeit los, sagte die ehrenamtliche Seelsorgerin Corinna Pagels MDR SACHSEN-ANHALT am Montag. Nach dem schlimmen Einsatz für ihr Team nach dem Anschlag sei ihr an den Weihnachtstagen wichtig, Platz für Normalität zu schaffen.