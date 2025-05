Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei in Sachsen-Anhalt hat 2024 etwas weniger Einsätze absolviert als im Vorjahr. Das teilte das Innenministerium am Montag mit. Demnach rückte das SEK im vergangenen Jahr zu insgesamt 106 Einsätzen aus, 20 weniger als 2023. Allerdings lasse sich aus den Zahlen kein eindeutiger Trend ablesen, weil die Einsatzzahlen immer etwas schwankten, hieß es aus dem Innenministerium. So kam es 2022 zu 81 Einsätzen.