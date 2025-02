Selbstbestimmungsgesetz Weniger Menschen lassen anderes Geschlecht eintragen

Die meisten Änderungsanträge hat es dem Landesverwaltungsamt zufolge in Magdeburg (153) und Halle (149) gegeben. In Magdeburg befinden sich 39 Fälle noch in der dreimonatigen Wartefrist, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Zehn Anmeldungen kamen von Minderjährigen, wovon zwei nicht bearbeitet werden konnten, weil die Zustimmung eines sorgeberechtigten Elternteils fehlte. In Halle (Saale) haben nach Angaben der Stadt 14 Personen den Geschlechtseintrag "divers" und neun "ohne Geschlechtseintrag" beantragt.