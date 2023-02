Auch bei jungen Menschen sei diese Art der Hilfe beliebt, die Gruppe sei ein Rückzugsort unter Gleichaltrigen. Den Erstkontakt suchen sie allerdings deutlich öfter übers Internet, bevor sie in den persönlichen Austausch gehen. In einigen Selbsthilfegruppen gebe es daher separate Ansprechpartner für die "Junge Selbsthilfe".

"Selbsthilfe ist in der Gesellschaft angekommen und wird auch im ländlichen Raum intensiv nachgefragt", so Kauß. Insbesondere Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, könnten damit entlastet werden. Die Referentin fordert daher mehr Anlaufpunkte außerhalb der Stadt. "Viele würden gern, können aber wegen der weiten Wege in die Stadt nicht zu Gruppentreffen gehen", so die Referentin. Der Bedarf und das Geld seien da.