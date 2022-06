Tönnies betreibt in Sachsen-Anhalt einen großen Schlachthof in Weißenfels, Wiesenhof einen in Möckern. Unternehmenssprecher erklärten, in den beiden Standorten in Sachsen-Anhalt kein Geflügelfleisch zu verarbeiten. Weil beide Unternehmen in Sachsen-Anhalt lediglich zerlegen und keine Produkte herstellen, sieht das Landwirtschaftsministerium keine Veranlassung für weitere Maßnahmen.