Gewalt an Frauen Sexuelle Übergriffe auf Ukrainerinnen – Experten fordern besseren Schutz

In Sachsen-Anhalt ermittelt die Polizei in zwei Fällen wegen mutmaßlicher sexueller Gewalt an geflüchteten Frauen aus der Ukraine. Polizeibekannte Sexualstraftäter sprechen offenbar an deutschen Bahnhöfen gezielt Geflüchtete an. Nach Einschätzung von Expertinnen müsste die Politik mehr zum Schutz der Frauen unternehmen.