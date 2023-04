Seit dem Vorfall fährt die Studentin nachts lieber mit dem Fahrrad als mit Bus und Bahn. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Zurück bei Laura Hönes an der Haltestelle in Magdeburg. Nach dem Vorfall in der Straßenbahn hat die Studentin es vor allem nachts vermieden, mit dem Bus oder der Straßenbahn zu fahren. Sie ist nun eher aufs Fahrrad umgestiegen: "Damit komme ich etwas schneller davon und bin nicht so gefangen in der Bahn, wenn irgendeine Situation passiert", erklärt sie.



Für zukünftige Fahrten mit dem ÖPNV wünscht sich Hönes ähnliche Dinge wie die Grünenpolitikerin Lüddemann: "Ich würde mir zum Teil tatsächlich doch wünschen, dass wir mehr Videoüberwachung haben, weil das für mich ein Sicherheitsaspekt wäre. Ich hätte das Gefühl, dass, wenn etwas passiert, beispielsweise der Fahrer davon mitbekommen würde – eventuell über Monitore", schließt sie und steigt in die Straßenbahn ein.