Auch in Sachsen-Anhalt sind in der Silvesternacht Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst angegriffen worden. Das Innenministerium zählt nach eigenen Angaben sechs Fälle, die "im weitesten Sinne" als Angriffe auf Beamte und Rettungskräfte gewertet werden können.

Die Angriffen seien ohne größere Folgen geblieben, verletzt worden sei niemand. Insgesamt sei die Polizei in Sachsen-Anhalt in der Silvesternacht 231 mal ausgerückt. Das seien 17 Einsätze mehr als in der Silvesternacht 2021/22, in der allerdings drei Beamte verletzt worden seien.