In Sachsen-Anhalt dürfen auch in diesem Jahr in der Silvesternacht an den meisten Orten Feuerwerkskörper gezündet werden. Nur in der Nähe von Krankenhäusern, Kirchen, Kinder- und Altersheimen sowie Fachwerkhäusern gilt wie in den Vorjahren ein Böllerverbot. So regelt es die Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz.