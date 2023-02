Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Zahl der Alleinstehenden damit leicht zurückgegangen: Im Jahr 2019 waren noch 489.000 Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter alleinstehend und in 2020 nur noch 473.000. Im mitteldeutschen Vergleich leben in Sachsen-Anhalt laut Mikrozensus die wenigsten alleinstehenden Menschen: In Sachsen waren es 2021 rund 957.000 Alleinstehende, in Thüringen rund 458.000. Allerdings leben zumindest in Sachsen auch deutlich mehr Menschen.