Die Netflix-Serie "Squid Game" erzählt in neun Folgen die Geschichte von knapp 500 Menschen, die sich alle hoch verschuldet haben. Sie treten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Der makabere Wettbewerb lässt keine zweite Chance zu: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird getötet.



Die Serie ist brutal und blutig. Die Zuschauerinnen und Zuschauer scheint das nicht abzuschrecken: "Squid Game" ist die bisher erfolgreichste Netflix-Produktion. Die Filme von etwa 30 bis 60 Minuten Länge sind ab 16 Jahren freigegeben.