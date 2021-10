#MDRklärt So wird das Bornavirus auf Menschen übertragen

Noch ein Virus in Sachsen-Anhalt: Lange Zeit wurde angenommen, dass das Bornavirus nur Nutztiere befällt. Nur wenige Erkrankungen von Menschen waren bekannt. Den ersten Fall in Sachsen-Anhalt gibt es nun im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Die Frau ist offenbar bereits seit Monaten erkrankt. #MDRklärt zeigt, was es mit dem Bornavirus auf sich hat.