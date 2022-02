Susann Lehmann – Social-Media-Redakteurin bei MDR SACHSEN-ANHALT

An manchen Tagen bin ich ziemlich müde. Müde von den immer gleichen Vorwürfen, wir seien an der Spaltung der Gesellschaft schuld und würden Fake News verbreiten. Müde von den Vorwürfen und Unterstellungen, die sich die Kommentatorinnen und Kommentatoren gegenseitig um die Ohren hauen. Seit fast neun Jahren gehört Community Management zu meinem Job und das Klima, das wir aktuell in den Kommentarspalten haben, erinnert mich sehr an das Jahr 2015.

Oft frage ich mich, ob wir während der Pandemie verlernt haben, respektvoll miteinander zu reden und warum wir scheinbar nicht mehr in der Lage sind, einander zu zuhören und gegenteilige Meinungen auch einfach mal zu akzeptieren. Am liebsten würde ich die User:innen, die sich besonders rege an den Diskussionen auf unseren Plattformen beteiligen, alle an einen Tisch holen. Und zwar an einen echten. Ich bin mir sicher, dass ohne die Anonymität des Internets auch über Corona fairer diskutiert würde.

Gleichzeitig kann es in meinen Augen keine Lösung sein, die online stattfindenden Diskussionen nicht mehr zuzulassen. Auch wenn mir der perfekte Weg dafür bisher noch fehlt, wünsche ich mir, dass die Diskussionskultur – vor allem im Netz – wieder fairer, empathischer und toleranter wird. Denn bei einer Sache bin ich mir sicher: Wir dürfen nicht müde werden, miteinander zu reden und einander zuzuhören.

Ines Hofmann – Chefin vom Dienst bei MDR AKTUELL

Es ist rauer geworden. Es gab schon immer Themen, auf die die Community sehr stark reagiert hat. Die Corona-Pandemie fügt sich da nahtlos ein. Kommentare zu Pandemie-Themen sind oft emotional aufgeladen, Meinungen und Ansichten werden strikt und kompromisslos vertreten. Neu ist diese raue Diskussionskultur nicht, aber sie hat sich in den letzten beiden Jahren sicher verstärkt.

Ende 2021 haben wir auf unserer Facebookseite an die gestorbenen Prominenten des letzten Jahres erinnert. Unter den 400 Kommentaren fanden sich einige zynische, fast hämische. Mitglieder der Community wollten auch an dieser Stelle ihre Ansichten zur Corona-Pandemie mitteilen, ohne Mitgefühl oder Pietät. Gerade in der eigentlich besinnlichen Weihnachtszeit lässt das eine:n Community-Manager:in manchmal ratlos zurück.

Auf der anderen Seite gab es Anfang des Jahres eine Zuschrift einer Userin, die dem gesamten Team einen guten Start ins neue Jahr gewünscht und die bisherige Teamarbeit als "tolle Leistung" gewürdigt hat. Sie wünschte uns "einen festen Stand, in der sich so schnell bewegenden medialen Welt" und vor allem "Spaß an der Arbeit mit und für die Menschen". Wenn gesehen wird, dass hinter dem abstrakten "MDR" Menschen stehen, die viel Arbeit und Herzblut in Produkte stecken, ist das ein ziemlich guter Moment in einem Arbeitstag.

Mit Fake News umzugehen, ist in Zeiten der Pandemie nicht einfacher geworden. Die Vehemenz, mit der die eigenen Ansichten und Quellen verteidigt werden, hat auf allen Seiten spürbar zugenommen. Counter Speech ist noch wichtiger geworden: Fakten gegen Fake News und Hass.