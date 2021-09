Auf dem Halberstadter Fischmarkt ist am Mittag reges Treiben. Viele sind zielstrebig unterwegs. Manche kaufen eine Kleinigkeit in der Drogerie, andere stärken sich in ihrer Mittagspause beim Bäcker oder am Bratwurststand. Immer wieder bleiben Menschen stehen, schauen unser Sofa in Mikrofon-Form an und nehmen Platz. Wir laden sie ein, mit uns über ihre Stimmung kurz vor dem Wahlsonntag zu sprechen.