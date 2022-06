Willingmann sagte dem MDR: "Ich möchte da die ersten Öffnungsschritte haben." Er sei "etwas großzügiger", wenn es darum ging, ob etwa der Blick vom Schloss Wernigerode auf die Altstadt tatsächlich in seinem Ensemble-Charakter so gestört würde, wenn dort Photovoltaik-Anlagen erscheinen würden.

Er nahm auch Bezug auf einen Fall in Sangerhausen, wo ein Mann auf einem Gebäude aus dem Jahr 2000 keine Photovoltaik-Anlage installieren durften. Das ist laut Willingmann ein Dilemma: "Wenn Sie eine Altstadtsatzung haben, also die Kommune von ihren Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht hat, dann kann ich eben alle Häuser erfassen in einer bestimmten Region, in einem ganz bestimmten Quartier. Und das halte ich nicht für sachgerecht."