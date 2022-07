Am Mittwoch (13. Juli) schließen Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt mit der Vergabe ihrer Zeugnisse das Schuljahr ab und starten in die Sommerferien. Mit dem Ferienbeginn müssen Autofahrerinnen und Autofahrer, die in den Urlaub wollen, wieder vermehrt mit langen Fahrzeiten und Staus rechnen. In diesem Jahr bietet das 9-Euro-Ticket zusätzlich gute Bedingungen, um in den Sommermonaten mobil zu sein. Deshalb wird die Nachfrage nach dem 9-Euro-Ticket trotz der teilweise schon jetzt vollen Züge weiter hoch bleiben. Wer im Sommer wegfliegen will, sollte am Abflughafen mehr Zeit einplanen.