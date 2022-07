Die Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt genießen ihre Sommerferien. Wer diesen Sommer nicht verreisen will und Urlaub zu Hause macht, kann unter anderem mit dem 9-Euro-Ticket fahren, um in den Sommermonaten mobil zu sein. Wer im Sommer dagegen wegfliegen will, sollte am Abflughafen mehr Zeit einplanen.