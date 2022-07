Daher komme es dann zu Wartezeiten oder Aufträge werden sogar abgelehnt, sagt Kausch. "Gerade wenn man für Automobilclubs oder Versicherungen fährt, ist die Bezahlung die man als Abschlepper bekommt, nicht mehr zeitgemäß." Teilweise seien die Konditionen so schlecht, dass die Dienstleister ein Minusgeschäft machen würden, wenn sie den Auftrag annehmen. "Vor allem wenn man die Personalkosten dagegenhält, die Zuschläge am Wochenende oder in der Nacht und wenn man weiter fahren muss, als eigentlich geplant", so Kausch. All diese Kosten übernehme der Automobilclub nicht, pro Auftrag erhält der Abschleppdienst eine Pauschale.