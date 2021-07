Das Land Sachsen-Anhalt bietet während der Sommerferien "Lerncamps" zur "Kompensation von Lernstandsdefiziten bei Schülerinnen und Schülern" an. Sie werden vorerst im Landkreis Harz, dem Burgenlandkreis sowie in Dessau-Roßlau an insgesamt vier Orten veranstaltet. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klasse des Schuljahres 2020/2021 in Sekundar- und Gemeinschaftsschulen. Falls die Nachfrage groß ist, soll ein derartiges Format auch in künftigen Ferien und in größerem Umfang angeboten werden.