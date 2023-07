Samstag, 21. August: Stadtmeisterschaft im Poetry Slam in Magdeburg

Ältere Kinder, die sich gerne mit Sprache beschäftigen, haben bei der Stadtmeisterschaft im Poetry Slam Gelegenheit dazu. Los geht es 19 Uhr auf der Insel der Jugend (zwischen Bahnhof und Glacis). Einlass ist 18 Uhr, der Eintritt kostet ermäßigt sieben Euro.

10. bis 14. Juli: Sommerwerkstatt am Bauhaus Dessau

Unter dem Motto "Bau dir deinen Avatar" können Kinder am Bauhaus Dessau innerhalb von fünf Tagen ihren persönlichen Avatar lebendig werden lassen. Das Angebot richtet sich an 10- bis 16-Jährige und kostet 40 Euro. Einige der Ergebnisse sollen dann beim Bauhausfest am 1. September gezeigt werden.

Mittwoch, 19. Juli: Sommerwildnistag an der Goitzsche

Für Kinder von 6 bis 10 Jahren organisiert der BUND auch in diesen Ferien Sommerwildnistage. Ab 9 Uhr werden in der Wildnis der Goitzsche gemeinsam Insekten bestaunt und bestimmt. Außerdem können die Kinder eine Bude bauen und schnitzen. Das Angebot kostet inklusive Verpflegung 15 Euro und dauert bis 16 Uhr.

Bildrechte: IMAGO / Zoonar

Samstag, 29. Juli: Sommerfest im Märchengarten Paradies in Bernburg

Zum diesjährigen Sommerfest öffnet der Märchengarten Paradies ab 10 Uhr seine Pforten. Später spielt der Spielmannszug Bernburg und es gibt Musik von einem DJ. Daneben können sich die Kinder im großen Märchengarten die Märchen der Gebrüder Grimm ansehen und in eine zauberhafte Märchenwelt eintauchen. Der Eintritt kostet ab 2 Euro.

Täglich in den Ferien: Falknershow im Wörlitzer Park

Bei der Flugshow können Klein und Groß montags bis freitags um 15 Uhr die lustigen Geier Max und Moritz und Steppenadler Olga bestaunen. Nicht zu vergessen die schnellen Falken, die mit 200 km/h über die Köpfe der Besucher fliegen. Eintritt für Kinder kostet 3,50 Euro.

Täglich in den Ferien: Escape-Spiel zur Lutherbibel in Wittenberg

Unter dem Motto "Tatort 1522" können Familien hier auf Spurensuche gehen und zwischen zwei Themen wählen: "Lotters Druckerei" oder "Cranachs Werkstatt". Ziel ist es, nach 1,5 Stunden das Rätsel zu lösen, das die Detektive zur berühmten Lutherbibel führt. Hier erfahren Sie mehr zu Anmeldung und Buchung.

Mittwoch, 12. Juli: Vom Korn zum Brot auf der Burg Giebichenstein

Wie wird aus Korn Mehl, mit dem man backen kann? Die Kinder lernen, Mehl auf verschiedene Weisen zu mahlen und zaubern einen Flammkuchen im Lehmbackofen. 14 Uhr geht's los auf der Burg, fünf Euro kostet die Teilnahme.

15. bis 16. Juli: Hafen- und Geiseltalseefest in Mücheln

Zwei Tage lang wird am Hafen von Mücheln und Deutschlands größtem künstlichen See gefeiert. Für die Kids gibt es viele Attraktionen wie Karussells, Bungeetrampolin und Bootstouren. Wer mag, kann die Gegend rund um den Geiseltalsee auch zu Fuß oder mit dem Rad erkunden oder mit der neuen Weinbergbahn den See umrunden.

Seit dem Frühjahr tuckert die "Weinbergbahn" um den Geiseltalsee. Bildrechte: MDR/Cornelia Müller

Dienstag, 25. Juli: Versteckte Ermittlungen im Kloster Memleben

Bei der Kinderführung mit Erlebnisgrabung können Kinder selbst nach verborgenen Fundstücken suchen. Sie erfahren etwas über die Könige, Kaiser und Mönche, die vor 1.000 in Memleben lebten. 14:30 Uhr geht's los.

29. Juli, 5. und 12. August: Sommerferienprogramm im Maya mare