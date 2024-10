Schon in der Vergangenheit hatte Finanzminister Michael Richter (CDU) darauf hingewiesen, dass der Mittelabfluss stockt. Es sei zwar eine Menge Geld im System. "Aber wir müssen auch schauen, wie viel wir davon auf die Straße bringen." Trotz der stockenden Auszahlungen möchte das Finanzministerium nach eigenen Aussagen an dem Programm festhalten, "zur Stärkung der Krisenresilienz". Die Umsetzung nehme einen längeren Zeitraum in Anspruch und sei von Beginn an auf mehrere Jahre ausgelegt gewesen.